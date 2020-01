“Te lo regalo se vieni a prenderlo” il gruppo Facebook anche nel Cilento

“Te lo regalo se vieni a prenderlo“. Arriva anche nel Cilento un gruppo Facebook dedicato al riutilizzo di oggetti, diventati inutili o superflui per qualcuno, ma ultimi per altri che potrebbero dargli nuova vita.

L’iniziativa di aprire dei gruppi che tramite i social permettano di riciclare alcuni oggetti, limitando la produzione di rifiuti, si è diffusa velocemente in Italia negli ultimi mesi, ma pare che l’idea iniziale sia partita dal Canton Ticino. Con il tempo sono poi nati diverse pagine provinciali, fino a Salerno dove questa iniziativa ha fatto il suo esordio nel 2013. Ora ne nasce una versione locale, dedicata al comprensorio cilentano.



“Il meccanismo del dono, gratuito e antispreco, grazie al web, in questo caso è semplicissimo. Avete un vecchio divano che, per esempio, causa trasloco, non potete portare con voi o un vecchio televisore che non vi serve più? Prima di abbandonarli da qualche parte o consegnarli in un’isola ecologica, potete regalarlo a chi lo richiede, e che ne ha bisogno”, dice Daniela Orrico, fondatrice del gruppo.



In poche settimane gli utenti si sono moltiplicati. Cosa donare? Di tutto e i vantaggi sono doppi: “Per Chi dona, oltre ad aiutare gli altri, si libera di cose per lui, o per lei, inutili, superflue. Chi riceve migliora la sua vita”