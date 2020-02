Un selfie nei luoghi più suggestivi del pianeta comodamente da casa? Grazie ad un cilentano si può

Un selfie davanti alla Torre di Pisa restando comodamente seduti a casa? Da oggi è possibile e senza bisogno di utilizzare editor di immagini, ma semplicemente un filtro ideato da Marco Del Sorbo, 23enne cilentano, studente di economia e management presso l’Università di Salerno, social media manager ma anche influencer.

L’idea che il giovane cilentano (originario di Acciaroli) ha realizzato è semplice quanto geniale: realizzare foto o storie avendo sullo sfondo i luoghi più suggestivi del globo, monumenti o paesaggi. Il tutto con un filtro che ha avuto l’ok per essere utilizzato su Facebook e Instagram. Il progetto è stato messo in pratica in collaborazione con la Mekané Produzioni di Attilio Rossi, società agropolese che da anni si occupa di produzioni audio-video, eventi e produzioni cinematografiche.

L’idea piace, tanto che anche il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (con cui Marco Del Sorbo già collabora) potrebbe scegliere di utilizzarla quale veicolo di promozione delle bellezze del territorio. Farsi un selfie posando di fianco ai templi di Paestum o con alle spalle l’isolotto di Licosa, l’Arco Naturale di Palinuro, la cascata Capelli di Venere o la Certosa di Padula, sarà possibile anche a centinaia di chilometri di distanza e chissà che gli scatti, poi, non inducano a visitare dal vivo questi posti.

Turismo e promozione, però, sono soltanto alcuni dei campi in cui il progetto di Marco Del Sorbo potrà essere utilizzato. I vantaggi di questo filtro sono ancora tutti da scoprire.