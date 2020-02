Ospedale di Agropoli, completate le sale operatorie

AGROPOLI. Potrebbero essere attivate a breve le sale operatorie dell’ospedale civile di Agropoli. Sono stati completati, infatti, i lavori di ristrutturazione e allestimento avviati nei mesi scorsi. L’Asl Salerno già nel mese di dicembre aveva proceduto a completare l’acquisto delle attrezzature per rifornirle, tra cui una colonna per laparoscopia 3D, un apparecchio per lavaggio e disinfezione, un apparecchio per anestesia, un tavolo operatorio, due ventilatori polmonari, di cui uno da trasporto, elettrobisturi, lampada scialitica. La spesa complessiva è stata di circa 500mila euro.

In questi giorni si è proceduto a completare l’allestimento e si attende ora l’entrate in funzione delle sale per la quale sarà necessario anche completare le procedure per l’assunzione di personale.

L’attivazione delle sale operatorie rientra nell’ambito di quel programma di potenziamento previsto dalla Regione Campania e dall’Asl Salerno per l’ospedale civile di Agropoli. Ciò non significa che il presidio sanitario rientrerà nella rete dell’emergenza, così come richiesto dai cittadini. Le sale operatorie, infatti, consentiranno di eseguire interventi in day surgery, ovvero piccole operazioni chirurgiche che non richiedono una degenza prolungata.