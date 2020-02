Vallo, studenti dell’Aldo Moro avviano raccolta di cibo per i randagi

VALLO DELLA LUCANIA. Spesso i più grandi insegnamenti per gli adulti arrivano dai bambini. Quelli frequentanti la scuola elementare “Aldo Moro” di Vallo della Lucania hanno deciso, di concerto con il dirigente scolastico Nicola Iavarone, di avviare una iniziativa in sostegno degli animali in difficoltà. Si tratta di una campagna di sensibilizzazione diretta a donare cibo per i randagi che potrà poi essere utilizzato dalle associazioni che operano sul territorio.

Degli appositi contenitori, posti nei pressi della scuola, indicano anche i motivi dell’iniziativa “Noi bambini della direzione didattica Aldo Moro – si legge su una dei cartelloni che accompagnano un contenitore – raccogliamo cio per i nostri animali in difficoltà. Se vuoi e puoi, aiutaci anche tu! Perché? Gli animali entrano nella nostra vita in punta di piedi, fedelmente si siedono al nostro fianco, dolcemente ci conquistano il cuore, semplicemente ci riempiono la vita”.

Soddisfazione è stata espressa dalla delegazione Enpa di Vallo della Lucania, presieduta da Noemi Lenza e dal Rotart Club di Vallo della Lucania. L’iniziativa è stata sostenuta anche dai genitori dei piccoli studenti e dal personale decente dell’Aldo Moro.