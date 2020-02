Dal Cilento a Sanremo. Così Teresa Massanova ha allestito Casa Sanremo 2020

Fondatrice di Class Eventi, Teresa Massanova, è una Wedding Planner e Designer di successo. La sua professionalità e determinazione l’hanno portata ad essere scelta per il terzo anno consecutivo per curare l’intero allestimento di Casa Sanremo, delle aree esclusive, dei camerini degli artisti e del Red Carpet.

Casa Sanremo è l’evento nell’evento organizzato e gestito da Vincenzo Russolillo, personalità nota nel cilentano, presidente di Gruppo Eventi.

Una vera e propria area hospitality che accoglie e “coccola” gli ospiti e gli artisti di Sanremo.

Elegante e concettuale è il giardino verticale creato per il bar di Saint Germain, nota azienda di liquori, all’interno della Vip Lounge di Casa Sanremo. Il profumo delle pregiate rose inglesi hanno dato un tocco di classe per bellezza ed esclusività. Il concept green, è stato il mantra per l’allestimento della Lounge Sala Mango.

Il roof di Casa Sanremo, per i momenti lunch e dinner istituzionali e degli artisti, risulta decisamente organizzato con un’eleganza accurata ed uno spiccato stile moderno, arricchito dalle pregiate Phalaenopsis bianche.

“Realizzare gli allestimenti per Casa Sanremo mi riempie di orgoglio ma è un lavoro davvero grande da portare a termine, che non sarebbe stato possibile senza dei grandi collaboratori che mi affiancano: prima tra tutti Anna Rubino, e i due grandi Maestri flower designer Mauro Fiordilima e Luciano Rizzi. Devo poi ringraziare tantissimo il Patron di Casa Sanremo Vincenzo Russolillo, che mi ha dato quest’importante occasione per mettermi alla prova e dimostrare la mia professionalità” dichiara orgogliosa la Massanova.

Una passione, nata in tempi non sospetti, che l’hanno portata ad essere oggi un punto di riferimento nazionale per gli allestimenti di un livello alto ed esclusivo. La Massanova viaggia con un team di professionisti che la portano ad essere scelta continuamente per eventi, matrimoni e varie kermesse.