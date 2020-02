Quasi 6 milioni per la strada del Cervati: il progetto divide

SANZA. 5,7 milioni di euro per la Strada del Monte Cervati. Si tratta di un’opera per la quale inizialmente era previsto una stanziamento addirittura maggiore (10 milioni). Ad annunciarne la realizzazione il Governatore Vincenzo De Luca che esattamente un anno fa partecipò ad un incontro proprio a Sanza finalizzato ai progetti per la valorizzazione della montagna. Lo scorso 18 gennaio la firma del decreto che assegna all’Ente guidato dal sindaco Esposito i fondi per avviare l’opera.

La prima fase del progetto prevede la realizzazione di 15 chilometri di strada e la messa in sicurezza del percorso che conduce alle baite, in cima al Cervati. Un’opera che non dovrebbe avere impatti sull’ambiente perché verrà utilizzato materiale ecocompatibile.

Alla firma del decreto a Napoli erano presenti il sindaco Vittorio Esposito e il vicesindaco Toni Lettieri. “Sono orgoglioso – ha affermato il Sindaco – per me è un sogno che si realizza e questo è stato possibile grazie a De Luca che ha mantenuto la promessa. E non tutti i politici sono soliti a mantenere gli impegni che assumo con i territori”.

La strada per il Cervati già lo scorso anno creò non poche polemiche. Da un lato c’è chi evidenzia la possibilità di rilanciare finalmente la montagna, soprattutto in chiave turistica. Per le associazioni ambientaliste, invece, il rischio è quello di danneggiare l’ambiente.