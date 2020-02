Si conclude oggi l’esperienza di Terre del Bussento a Casa Sanremo

Si conclude oggi sabato 8 febbraio l’esperienza a Casa Sanremo per il progetto territoriale “Terre del Bussento” del patron Matteo Martino, anche quest’anno presente nella città dei fiori durante la settimana del Festival numero 70. Oggi 8 Febbraio 2020 è infatti la giornata dedicata alle Terre del Bussento, giorno in cui lo chef Genesio Torre delizierà gli ospiti del Roof Liguria al Palafiori con le prelibatezze delle nostre Terre.

Tra le tante attività è stato consegnato anche il Premio ‘Terre del Bussento’ winter edition al presidente di Rete Destinazione Sud Dott. Michelangelo Lurgi durante la trasmissione televisiva “L’Italia in vetrina”. Da sempre impegnato per promuovere il nostro territorio, Lurgi è stato individuato dalla commissione come l’uomo giusto per essere insignito di questo riconoscimento grazie al suo impegno costante per la promozione turistica.

Nell’occasione è stato anche stilato un protocollo di intesa tra ‘Terre del Bussento’ e ‘Rete Destinazione Sud’ in modo da cooperare nel prossimo futuro in modo da contribuire alla crescita turistica del territorio.