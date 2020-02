A Casal Velino si va a scuola di cacioricotta

Domenica 16 Febbraio L’agriturismo “I Moresani” situato a Casal Velino Paese, in collaborazione con Slow Food, incontrerà gli ospiti nella sua struttura per poter realizzare insieme il cacioricotta di capra del Cilento, Presidio Slow Food.

Il presidio riunisce contadini, allevatori e casari che hanno creduto e investito in questa attività sin dalla sua nascita. Il nome “cacioricotta” ha origine dalla particolare tecnica di coagulazione del latte, in parte presamica (caratteristica del formaggio o cacio) e in parte termica (caratteristica della ricotta). La clientela si riunirà al punto di incontro a partire dalle 10.30 e lo svolgimento del percorso enogastronomico terminerà alle 14.00. Seguirà un pranzo tutti insieme caratterizzato da: antipasto, primo, dolce, acqua e vino.

L’eventoè l’occasione giusta per rivendicare un “ruolo da protagonista”nei confronti di un prodotto locale unico nel suo genere e tipicodella dieta mediterranea. Gli iscritti potranno vivere un’esperienzaunica e autentica direttamente a stretto contatto con il territoriocilentano. La location è immersa in un habitat naturalistico esuggestivo, con un paesaggio mozzafiato, offre la giusta motivazioneper trascorrere una giornata all’insegna del relax e dellagenuinità.

Il costo per isoci dell’associazione è di 20€, mentre per i non iscritti 25€.Per informazioni e prenotazioni chiamare al seguente numero:3455859155 oppure inviare una email a: info@slowfoodcilento.it