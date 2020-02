Linea Verde torna a far tappa nel Cilento

Le telecamere di “Linea Verde” tornano a far tappa nel Cilento per raccontare le meraviglie culturali e gastronomiche di uno dei territori più belli della regione. Una nuova puntata del programma condotto da Ingrid Muccitelli, Beppe Convertini e Peppone Calabrese, accenderà i riflettori su Castellabate, Giungano e Paestum e andrà in onda domenica 9 febbraio alle ore 12.20 su Rai Uno.

“Linea Verde ” è la trasmissione di Rai Uno che da oltre mezzo secolo racconta l’agricoltura italiana e le sue eccellenze, il territorio e il reparto enogastronomico ed agroalimentare, colonne portanti dell’economia nazionale. Occhio attento alle nuove frontiere legate alle politiche culturali, energetiche ed ecologiche mirate alla salvaguardia e allo sviluppo del territorio.

In esclusiva ad Infocilento, il noto conduttore Beppe Convertini, ha raccontato del suo viaggio a Paestum, ponendo l’attenzione sui templi, sull’area archeologica sito Unesco dal 1998 e sulla storia della città di Poseidonia per poi andare alla scoperta dei sapori tipici cilentani, come la pasta e patate, un piatto povero ma gustoso, la mozzarella di bufala campana, la pizza cilentana e, in ultimo, la storia di una coppia che si è dedicata alla coltivazione di zenzero nel Cilento. (leggi qui). La puntata andrà alla scoperta anche di aziende del territorio cilentano.