A Pioppi prende vita il primo Cineforum nella sala dedicata ad Ancel e Margaret Keys

Il Comune di Pollica in collaborazione con il Forum dei giovani di Pollica guidato da Ilaria di Gregorio, vi dà appuntamento per il primo Cineforum. Un incontro per interagire con la comunità locale, relazionarsi e confrontarsi su quelle che potrebbero essere le idee comuni tra varie generazioni, per il raggiungimento di un’intesa coerente rispetto all’offerta del nostro territorio.

Avere consapevolezza delle minacce e affrontare le difficoltà insieme è il fine principale di un gruppo di giovani che punta verso la crescita, la valorizzazione e la salvaguardia di un’area immensa, non solo dal punto di vista estensivo ma specialmente culturale ed enogastronomico.

Pianificato con l’associazione Cilento a portata di mano, Pro Gemellaggi di Pioppi e con la partecipazione della Pro Loco Pioppi, l’evento sarà inaugurato naturalmente a Pioppi nella sala dedicata ad “Ancel e Margaret Keys”. La presentazione del progetto da parte dei ragazzi avverrà il 9 Febbraio intorno alle 17.00 e successivamente ci sarà la proiezione gratuita del film: “Un paese quasi perfetto”.