Vallo: dopo 12 ore “finisce l’amore” in Corso Murat

VALLO DELLA LUCANIA. Corso Murat trasformata nella Via dell’Amore grazie ad una iniziativa dei commercianti locali. Ieri sera, intorno alle 21, il corso principale di Vallo della Lucania era stato addobbato con una serie di t-shirts colorate sulle quali si leggevano versi di canzoni d’amore e lo slogan: “I ❤️ Gioacchino Murat” (leggi qui). L’idea dei negozianti del corso cittadino era piaciuta. Erano bastati pochi minuti, infatti, affinché le immagini diventassero virali.

Chi però questa mattina si è recato in Corso Murat per vedere lo spettacolo ha trovato soltanto i vigili e gli operai del Comune impegnati a rimuovere le magliette che con tanta cura gli stessi commercianti avevano provveduto a posizionare.

Motivo? Mancavano le autorizzazioni. La giunta comunale, infatti, ha dato un informale via libera ai negozianti ma il provvedimento non è stato ancora pubblicato. Quindi su disposizione del comandante dei vigili l’allestimento è stato rimosso.

Le t-shirt potranno essere riposizionate quando ci saranno i documenti che formalizzeranno l’autorizzazione a trasformare, in vista di San Valentino, corso Murat nella via dell’Amore. Per ora la burocrazia ha vinto sui sentimenti.