Vallo della Lucania: corso Murat diventa la via dell’amore

VALLO DELLA LUCANIA. Singolare iniziativa dei commercianti di Corso Gioacchino Murat. Una delle principali strade della città, in vista di San Valentino, si trasformerà nella via dell’Amore. I negozianti, infatti, hanno chiesto all’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Aloia, di poter ravvivare la centrale via della cittadina in occasione della festa di San Valentino.

Già ieri sera, quindi, corso Murat è stato allestito con tante t-shirts colorate sulle quali si leggono versi di canzoni d’amore e lo slogan: “I ❤️ Gioacchino Murat”.

Un’idea originale con la quale le attività commerciali sperano di attrarre presenze in vista della festa più romantica dell’anno.