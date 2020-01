Vallo, gestione Piano di Zona: “Fermate Aloia”

VALLO DELLA LUCANIA. La gestione del Piano di Zona S8 sotto accusa. In settimana si è tenuto l’incontro di coordinamento al quale hanno preso parte i sindaci dei comuni afferenti al piano sociale. Come già accaduto nelle ultime riunioni non sono mancati malumori sulla gestione da parte del Comune capofila, Vallo della Lucania.

Piano di Zona: le critiche dei sindaci

Perplessità sono emerse in merito alla soppressione dei servizi e alla situazione finanziaria del Piano. Il primo a sbottare è stato il primo cittadino di Castellabate, Costabile Spinelli, secondo cui è necessaria la riorganizzazione del piano. Spinelli ha poi espresso perplessità sul taglio di servizi e dei fondi per la rette delle case famiglie che imporrà ai comuni di pagare di più (leggi qui).

Sempre da Castellabate il consigliere Luigi Maurano torna a chiedere una svolta: “Un territorio che non riesce a garantire i servizi sociali è un territorio destinato all’imbarbarimento e allo spopolamento” dice, accusando poi lo stesso sindaco Spinelli, Comune capofila fino al 2013, quando “per colpa di una mancanza di impegno e di volontà del sindaco Spinelli, il piano fu trasferito a Vallo”. Maurano, che già in passato ha chiesto il commissariamento del Piano sostiene quindi che “la colpa del collasso e dell’attuale inesistenza dei servizi sociali nel nostro territorio è attribuibile anche e soprattutto al loro poco impegno e alla loro incapacità politica di garantire ai cittadini i diritti sociali”.

La polemica interna

Ma la gestione del Piano di Zona determina polemiche anche nella politica interna di Vallo della Lucania. Il consigliere comunale, Nicola Botti non risparmia critiche all’amministrazione Aloia. “Un sindaco ha ringraziato il Comune di Vallo della Lucania perché anticipa i soldi dovuti dagli altri comuni. E’ una situazione gravissima”, dice l’esponente della minoranza. “E’ arrivato il momento di fermare il sindaco Aloia”, aggiunge. Di qui la richiesta alla maggioranza di intervenire: “Il sindaco Aloia sta facendo danni gravissimi non si può restare a guardare”.