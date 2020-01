Migliorano le condizioni della 30enne di Casal Velino colpita da meningite

Migliorano le condizioni della giovane maestra di Casal Velino colpita la scorsa settimana da meningite. La 30enne L.D.N., insegnante in un asilo di Benevento, risponde alle terapie cui la stanno sottoponendo i medici dell’ospedale Cotugno di Napoli. Resta intubata, in prognosi riservata, e non ancora fuori pericolo, ma c’è ottimismo.

La comunità di Casal Velino in questi giorni ha seguito con apprensione le sorti della giovane, seppur a distanza. Organizzati anche dei gruppi di preghiera.

E’ una settimana che la 30enne è in ospedale. Venerdì scorso la giovane maestra si era lamentata di un lieve malessere, poi la situazione è precipitata nella notte, quando sono sopraggiunte le crisi convulsive. Di qui il ricovero prima a Benevento e poi a Napoli.