Maestra originaria di Casal Velino colpita da meningite

CASAL VELINO. E’ stazionaria, ma grave L.D. N., la giovane maestra di un asilo di Benevento trasportata, nella notte tra venerdì e sabato scorso, all’ospedale Cotugno di Napoli colpita da meningite. La donna non si è mai svegliata dal coma; la malattia ha origine batterica.

La maestra si era lamentata di un lieve malessere nel pomeriggio di venerdì, al ritorno dalla scuola. Poi la situazione è precipitata nella notte, quando sono sopraggiunte le crisi convulsive.

Caso di meningite: Casal Velino segue le sorti della maestra

L.D.N., 30 anni, è originaria di Casal Velino, paese che in queste ore sta seguendo, seppur a distanza, la sorti della giovane. Organizzati anche dei partecipati gruppi di preghiera.

Intanto nella scuola di Benevento dove lavora è scattata la profilassi prevista per i casi di meningite: 14 bimbi vaccinati. La profilassi riguarda anche il personale della scuola e la famiglia della donna che vive con il compagno e il figlio di appena un anno.

Le precisazioni dell’Asl

L’Asl, attraverso un documento ufficiale, ha fatto sapere che “non esiste alcun focolaio epidemico e che il servizio di Epidemiologia e Prevenzione ha messo in atto la profilassi per tutte le persone che sono entrate in contatto stretto e prolungato con la donna”. Inoltre “sono stati informati tutti i medici di Medicina generale e i pediatri di libera scelta, allo scopo di mantenere alta l’attenzione delle categorie di professionisti che hanno rapporti costanti con i pazienti. Dalla consultazione del registro informatico delle vaccinazioni, è risultato che tutti i bambini del nido sono stati vaccinati per la meningite B e per la tetravalente, mentre la direzione dell’istituto scolastico interessato dalla vicenda, è stata sollecitata ad areare gli ambienti”.