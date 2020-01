Agropoli, migliorano le condizioni della donna caduta in mare

AGROPOLI. Buone notizie dall’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Migliorano, infatti, le condizioni della donna che ormai due giorni fa è caduta in mare presso il porto di Agropoli. La donna è stata anche identificata, si tratta di G.B., residente a Perdifumo, poco meno di 70 anni.

Attualmente è ricoverata nel reparto di rianimazione ed ha cominciato a pronunciare qualche parola ma ancora non riesce ad esprimersi chiaramente.

Le indagini sul caso sono affidate agli uomini della Guardia Costiera agli ordini del capitano Giulio Cimmino, che l’hanno tratta in salvo insieme ad un gruppo di sommozzatori (leggi qui)

Ancora da comprendere cosa sia accaduto: la donna si è gettata in mare o è caduta accidentalmente? Le telecamere di videosorveglianza presenti in zona mostrano la signora passeggiare sul molo ma non hanno ripreso il momento in cui è caduta in acqua.