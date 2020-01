Agropoli, cade in mare al porto: grave una donna

AGROPOLI. Attimi di paura intorno alle 13.30 presso il porto turistico. Una donna di 70 anni, per cause ancora da accertare, è caduta in mare. Probabile stesse camminando sul vecchio molo dell’area portuale, forse ha perso l’equilibrio ed è finita in acqua. Ad allertare i soccorsi è stata un’altra donna che passeggiava in zona e che si è resa conto della presenza di un corpo in mare.

Donna in mare: i soccorsi

Immediato l’allarme agli uomini della capitaneria di porto, guidati dal comandante Giulio Cimmino e dei sanitari del 118. Sono stati gli uomini della guardia costiera a recuperarla nei pressi della rupe per poi affidarla al personale dell’ambulanza rianimativa della Croce Bianca.

Il trasporto in ospedale

La malcapitata è stata trasferita in prognosi riservata presso l’ospedale di “San Luca” di Vallo della Lucania”. Sembrerebbe che sia rimasta in acqua per molto tempo. Da comprendere la dinamica dell’accaduto, ricollegabile ad un incidente e non ad altre cause.