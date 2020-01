Agropoli, giallo sulla donna ritrovata in mare

AGROPOLI. Non è stata ancora identificatala donna che è caduta ieri in mare. L’anziana, circa 70 anni, è ricoverata all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania”, e al momento nessuno l’ha cercata. Si tinge di giallo l’episodio avvenuto nel porto di Agropoli. Il corpo della donna, per cause ancora da accertare, è stato visto galleggiare in mare, nei pressi della rupe. A recuperarla ci hanno pensato gli uomini della guardia costiera, agli ordini del capitano Giulio Cimmino, insieme ad un gruppo di sommozzatori (leggi qui)

Successivamente è stata affidata al personale del 118 che l’ha trasferita all’ospedale di Vallo della Lucania dove è ora ricoverata nel reparto di rinanimazione.

Da comprendere cosa sia accaduto: la donna si è gettata in mare o è caduta accidentalmente? Le telecamere di videosorveglianza presenti in zona mostrano la 70enne passeggiare sul molo ma non hanno ripreso il momento in cui è caduta in acqua. Inoltre si sta cercando di identificarla, cosa che al momento non è ancora avvenuta.