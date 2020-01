Agropoli, spiaggia per disabili al Lido Azzurro: Consiglio di Stato respinge ricorso

Il Consiglio di Stato (sezione quarta) ha respinto il ricorso di Carlo Scalzone, titolare del Lido Azzurro di Agropoli, contro il Comune, per la riforma di una decisione del Tar. In particolare Scalzone, rappresentato e difeso dagli avvocati Orazio Abbamonte e Elio Cuoco, contestava la decisione dell’amministrazione comunale che non concedeva il ripristino dell’originaria concessione demaniale per una superficie di 904 metri quadrati, preferendo concedere parte dall’arenile per la realizzazione di una spiaggia per disabili.

Il Lido Azzurro, invece, chiedeva il ripristino dell’originale concessione, ridotta a causa dell’erosione marina di circa 400 metri quadrati. L’istanza era stata respinta dall’esecutivo Coppola che nella zona contesa voleva realizzare un’area per le persone con disabilità.

Il titolare del Lido Azzurro, però, sosteneva che questa decisione fosse soltanto un “escamotage” per favorire il vicino Lido Oasi. L’area individuata, infatti, non aveva nessun accesso dalla strada pubblica, era lontano dal parcheggio e raggiungibile solo dalla battigia del mare o attraverso la proprietà del consigliere comunale Eleodoro Di Nardo.

Eppure, a pochi metri di distanza, esisteva un ampio arenile demaniale, libero da concessioni, confinante con la strada pubblica, facilmente accessibile anche autonomamente con mezzi specifici, già attrezzato con servizi igienici e vicinissimo ad un’ampia area parcheggi (leggi qui). Ma la scelta dell’amministrazione comunale era stata diversa.

Per il Consiglio di Stato tutto è avvenuto regolarmente. Eppure, nelle scorse settimane, proprio su un altro ricorso presentato dal titolare del Lido Azzurro, i giudici amministrativi aveva dichiarato legittima la richiesta di ampliamento della concessione marittima.