Ci sarà anche la Via Silente alla prima fiera del Cicloturismo in programma la prossima primavera a Milano. L’appuntamento è in programma il 28 e 29 marzo. L’obiettivo è quello di fornire un punto di incontro tra la domanda e l’offerta di chi ama il mondo delle due ruote e dei pedali.

Ciò parte dalla consapevolezza che gli italiani scelgono sempre più spesso vacanze attive e, tra le opzioni disponibili, il cicloturismo è tra le attività preferite. Secondo uno studio di Unioncamere e Legambiente, il cicloturismo nel nostro paese rappresenta da solo, con 77,6 milioni di presenze, l’8,4% del totale dell’intero movimento turistico nazionale. Ovvero oltre 6 milioni di persone che hanno trascorso una vacanza in bicicletta con un giro di affari di 7,6 miliardi di euro/anno.

E il settore pubblico non sta a guardare: in soli tre anni, il nostro paese ha messo complessivamente sul piatto oltre 750 milioni di euro per la realizzazione di una rete nazionale di ciclovie e i territori stanno reagendo con sempre maggiore celerità creando percorsi, segnaletica e servizi dedicati.

Purtroppo, però, fin ora, mancava un evento di riferimento per gli amanti delle biciclette. La Fiera del Cicloturismo, punta a creare un percorso logico di espositori che potranno presentare la propria vacanza o fine settimana perfetto: rivolto alle famiglie, agli avventurieri o agli sportivi, ma sempre a pedali.

Tra gli stand ci sarà anche il percorso che attraversa Cilento e Vallo di Diano, la Via Silente, che sempre più successo sta riscuotendo in campo nazionale ed internazionale.

a via Silente non è soltanto un tracciato per cicloviaggiatori, ma il racconto di un territorio caratterizzato da tanti piccoli particolari, da paesaggi straordinari, dall’accoglienza semplice delle persone che abitano i borghi marinari e i villaggi montani. La via Silente è esperienza di conoscenza di un mondo antico, ricco di tradizioni e folclore, in cui ci si sente accolti coccolati ed accuditi come in una grande famiglia… ed è esperienza di silenzio intenso, non come assenza di suoni ma come qualità d’ascolto. Per conoscere questo sentiero meraviglioso, l’appuntamento è alla Fiera del Cicloturismo 2020