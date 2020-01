Vallo della Lucania: più sicurezza in via Angelo Rubino

VALLO DELLA LUCANIA. Più sicurezza in via Angelo Rubino. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Aloia, ha deciso di avviare un controllo sulla pubblica illuminazione e il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale a partire dagli attraversamenti pedonali.

Il motivo è chiaro: via Angelo Rubino è un tratto di Statale18 altamente urbanizzato. Negli anni ha subito un notevole incremento del flusso veicolare e, di fatto, costituisce la principale strada di collegamento con i centri dell’area interna del Cilento a nord – est del Comune di Vallo della Lucania.

“Via Angelo Rubino, anche grazie alla realizzazione di marciapiedi da parte del Comune di Vallo della Lucania, registra anche un forte traffico pedonale, in quanto strada di collegamento tra il terminal bus e le scuole ubicate a ridosso della sede stradale in argomento, per un flusso quotidiano di oltre 3.000 studenti, nelle fasce orarie centrali della giornata, nonché per la presenza di numerose attività commerciali ed esercizi pubblici molto frequentati dai giovani, anche in orario serale notturno”, evidenziano da palazzo di città.

Di qui il provvedimento di migliorarne la sicurezza. Di fatto questa è una richiesta che i cittadini avevano avanzato da tempo. Due anni fa ci fu anche chi decise di realizzare delle strisce pedonali “fai da te” in via Angelo Rubino per sopperire alle mancanze del Comune.