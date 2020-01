Agropoli: caserma guardia di finanza intitolata a Costabile Di Sessa

AGROPOLI. Il conto alla rovescia è terminato: inaugura oggi alle 10 la nuova caserma della guardia di finanza, intitolata a Costabile Di Sessa, Croce di Guerra al valor militare. La cerimonia è in programma alle ore 10 alla presenza di autorità civili, militari e religiose. Le fiamme gialle lasceranno la storica sede del Lungomare San Marco, divenuta ormai insufficiente ad ospitare il comando ed avranno a disposizione un immobile su due livelli per una superficie lorda di circa 600 metri quadrati, dedicati ad uffici, alloggi e magazzini. L’edificio è stato realizzato dal Comune di Agropoli ed è costato circa 1,7 milioni di euro.

Nuova caserma e polemiche

I giorni precedenti al taglio del nastro sono stati caratterizzati dalle polemiche: la prima ha interessato la decisione di modificare il nome della strade in cui insiste, da via Antonio Scarpa a via Fiamme Gialle. Il sindaco Adamo Coppola, però, ha chiarito che la soppressione del nome è solo parziale.

Nelle ultime ore, invece, sui social ha preso il sopravvento la polemica per la decisione di chiudere il liceo Gatto nella giornata di oggi. Gli studenti resteranno a casa e qualche genitore ha storto il naso. In realtà la scelta ha motivate ragioni logistiche: il liceo sorge a pochi passi dalla nuova caserma della Guardia di Finanza e visto il notevole afflusso di persone si preferisce evitare ingorghi e disagi. Non sono mancate polemiche politiche sui ritardi e i costi necessari a realizzare l’opera.

La protesta contro De Luca

Oggi, però, l’attenzione non sarà soltanto sul taglio del nastro. Un nutrito gruppo di cittadini, infatti, manifesterà contro il Governatore Vincenzo De Luca. I contestatori si raduneranno alle 9.30 presso la stazione degli autobus. L’obiettivo è protestare contro la mancata riapertura dell’ospedale.

Il sindaco Coppola ha invitato i manifestanti a desistere ma il numero di persone pronte a scendere in piazza sta aumentando col trascorrere delle ore.