Agropoli, soppressione di via Scarpa? Solo parziale

«Non c’è stata alcuna cancellazione di via Antonio Scarpa. Tale denominazione permane nel tratto di strada compreso tra il parcheggio degli autobus e la nuova caserma della Guardia di Finanza. Il solo tratto che dalla caserma giunge fino alla rotatoria riporta la denominazione via Fiamme Gialle. Non abbiamo cancellato alcunché perché abbiamo grande rispetto per coloro che hanno contribuito a scrivere la storia e per regalare a noi e ai nostri figli un’Italia migliore». Lo chiarisce il sindaco di Agropoli Adamo Coppola.

L’amministrazione nelle scorse settimane aveva deciso di cambiare il nome della via dove sorge la nuova caserma della Finanza, in via Fiamme Gialle. Un provvedimento che, fanno sapere dal comune, sarà solo parziale. Rassicurazioni anche alla famiglia Scarpa che aveva manifestato non poche perplessità.

La stessa famiglia aveva ricordato come quell’area fosse stata ceduta volontariamente all’Ente. Ma Coppola interviene anche su questo: «la famiglia ha ceduto un pezzo di strada, tra la stazione degli autobus e il liceo, in parte di privati e in parte su demanio fluviale. L’area sulla quale è nata la nuova caserma, è stata invece regolarmente acquistata dal Comune e la trasformazione che ha subìto la zona, con collegamenti stradali che in precedenza non erano presenti, ha fatto certamente acquisire un maggiore valore alle altre proprietà che vi permangono. Tutti i suoli restanti delle famiglie Scarpa affacciano, peraltro, tutti sulla via intitolata al loro​ avo».