Ascea si mobilita per la pulizia delle spiagge

Domenica 12 Gennaio 2020 il Comune di Ascea con la partecipazione di Cooperativa Capriccio e l’Igiene Urbana dedicherà un’intera mattinata alla pulizia delle spiagge e della duna. Un evento che vedrà il pieno coinvolgimento della comunità e di ogni singolo cittadino a rimboccarsi le maniche per tutelare e salvaguardare un tesoro ineguagliabile e invidiabile come il mare cilentano.

Le iniziative di questo genere sono in atto da numerosi comuni della zona. Ogni anno purtroppo sono tanti i casi di abbandono dei rifiuti sulle spiagge e non solo che contribuiscono al degrado e all’inquinamento ambientale. A questo c’è da aggiungere l’effetto contrastante del vento e delle burrascose tempeste che hanno continuamente spostato e esteso i rifiuti non solo in spiaggia ma specialmente in mare.

La nostra partecipazione e la maggiore sponsorizzazione possibile dovrebbero lanciare un campanello d’allarme nei confronti delle misure da avviare per mettere fine a questa tortura che si sta diffondendo maggiormente nel tempo.

Chiunque voglia collaborare l’appuntamento è fissato alle ore 09.00 presso l’attività commerciale “LE COCO Beach”. È previsto l’uso di guanti e di un abbigliamento comodo. Prima di intraprendere l’attività verranno consegnati sacchetti per la raccolta multimateriale.