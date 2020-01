Opportunità di lavoro a Vallo della Lucania

VALLO DELLA LUCANIA. Opportunità di lavoro al Comune di Vallo della Lucania. E’ stato pubblicato nei giorni scorsi il bando di concorso per soli esami per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di sette persone. I nuovi posti di lavoro arrivano in considerazione dei pensionamenti che si sono registrati negli ultimi anni, anche in virtù di “Quota 100”. Nello specifico si cerca un profilo di istruttore contabile; tre istruttori tecnici-geometra; un istruttore informatico esperto, un istruttore amministrativo, un istruttore amministrativo per il settore tributi.

Tutti saranno assunti a tempo indeterminato nella categoria giuridica C, posizione economica iniziale C1.

Come previsto dalla legge il trenta per cento dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito, ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta. Il bando di concorso prevede specifici requisiti per la partecipazione: oltre quelli di legge, altri sono fissati a seconda del profilo.

Il concorso prevede tre prove: una prova preselettiva, una scritta ed una orale. Gli altri requisiti e i termini saranno indicati sulla Gazzetta Ufficiale.