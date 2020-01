A Controne “Lemuria”

CONTRONE. Nei giorni 3 e 4 a Controne si terrà la prima edizione di “Lemuria” evento a tema fantasy-medievale che vedrà come protagonisti giovani cavalieri pronti a scontrarsi nell’arena per diventare “Primo Cavaliere di Lemuria”.

L’evento inizierà il giorno 3 Gennaio con uno spettacolo circense presentato dai fratelli Meskal a partire dalle ore 16.30. Per il giorno 4 saranno presenti espositori medievali, una mostra di attrezzi per la tortura, cartomanti e un campo di tiro con l’arco Larp. Inoltre sarà allestita la prima arena di Lemuria dove si scontreranno cavalieri e amazzoni provenienti da altri regni per conquistare il titolo di “Primo Cavaliere di Lemuria”.

L’evento ha come finalità la promozione del territorio, dei suoi prodotti tipici locali e in fine non per ultimo la diffusione di attività ludico-ricreative a carattere culturale come i giochi di ruolo dal vivo o LARP.