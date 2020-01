Cilento, stop al centro antiviolenza per i comuni del Piano di Zona S8

Il 2020 si apre con una brutta notizia per il Cilento e in particolare per le donne vittime di violenza. Il centro antiviolenza Il Volo delle Farfalle è stato sospeso. Lo ha annunciato la coordinatrice, Monia Monzo. “Lasciare sole donne a cui abbiamo promesso il nostro aiuto mi fa soffrire molto” spiega. “Chiedo scusa a chi si è fidato di noi e da domani non ci troverà. Non troverete il servizio ma la sottoscritta manterrà la sua promessa”, conclude.

Il centro antiviolenza era stato istituito dal Piano di Zona S8 e aveva degli sportelli in diversi comuni del comprensorio. Tantissime le donne che hanno beneficiato dei suoi servizi, trovando un valido aiuto e sostegno in situazioni davvero complicate.

Sui motivi dello stop al servizio per ora non si hanno notizie. Probabile si tratti di questioni economiche. A far parte del Piano di Zona S8 sono 37 comuni, da Agropoli a Pisciotta, passando per quelli dell’interno. Vallo della Lucania è il Comune capofila.