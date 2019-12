Vallo, salvarono giovane macellaio: riconoscimento per due vigili urbani

VALLO DELLA LUCANIA. Su proposta del Comandante della Polizia Locale, Santino Musto, un encomio e una promozione per meriti di servizio per i due vigili urbani che lo scorso 13 novembre, contribuirono a salvare la vita ad un giovane macellaio che mentre lavorava nell’attività di famiglia si ferì, recidendosi l’arteria femorale all’altezza dell’inguine. Si tratta di Carmelo Carbone e Angela Coppola. I due erano in servizio quando capitò l’episodio (leggi qui).

Agli occhi dei presenti una scena drammatica. Il giovane iniziò a perdere molto sangue. Il primo a prestargli aiuto fu Rocco De Leo, ex primario di Anestesia dell’ospedale di Vallo che si trovava lì a passare per caso. Il dottore gli legò la gamba con una cintura. I soccorsi dovevano essere veloci, il ragazzo rischiava la vita.

Provvidenziale il ruolo dei due agenti di polizia municipale che decisero di caricare il ragazzo sui sedili posteriori dell’auto e trasportarlo in ospedale. In pochi minuti il giovane arrivò al pronto soccorso del San Luca in un mare di sangue; qui fu sottoposto ad un delicato intervento chirurgico che gli ha salvato la vita.

Oltre al ruolo dei sanitari, provvidenziale è stata la velocità con cui gli agenti Carbone e Coppola provvidero a caricare il giovane in auto e a trasferirlo in ospedale. Per questo il comandante Musto ieri, durante il consiglio comunale, ha proposto dei riconoscimenti per loro. Il sindaco Antonio Aloia ha subito accolto la sollecitazione che sarà ratificata con una delibera di giunta.