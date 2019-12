Capodanno al cinema nelle sale del Cilento

Capodanno è in arrivo! Vediamo insieme le pellicole in programma nelle sale cinematografiche del Cilento, durante il periodo natalizio.

Ecco la programmazione:

Cineteatro Eduardo De Filippo – Agropoli

L’1 e 2 gennaio ore 17:00, 19:30 e 22:00

TOLO TOLO

Non compreso dalla madre patria, Checco trova accoglienza in Africa. Ma una guerra lo costringerà a far ritorno percorrendo la tortuosa rotta dei migranti. Lui, Tolo Tolo, granello di sale in un mondo di cacao.

Cineteatro La Provvidenza – Vallo della Lucania

L’1 e 2 gennaio ore 17:00, 19:15 e 21:30

TOLO TOLO

Cineteatro Tempio del Popolo – Policastro Bussentino

L’1 gennaio ore 17:00, 19:15 e 21:30; il 2 gennaio ore 19:15 e 21:30

TOLO TOLO

Cinema Bolivar – Marina di Camerota

Dal 1 gennaio ore 19:00 e 21:30, festivi ore 17:00, 19:00 e 21:30

PINOCCHIO

Ci sono tutti, i personaggi principali del romanzo di Collodi, nel Pinocchio di Matteo Garrone: Geppetto e il suo burattino di legno, Lucignolo, Mangiafuoco, la Fata Turchina, il Grillo Parlante, il Gatto e la Volpe, fino all’Omino di burro, il Tonno e la Balena. Perché questo ennesimo adattamento cinematografico di una delle favole italiane più note nel mondo è enormemente rispettoso dell’originale, come già era stato Il racconto dei racconti al testo di Gianbattista Basile.