FOTO | Cilento, Diano e Alburni, arriva la prima neve

Arriva la prima neve nel comprensorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. I meteorologi lo avevano previsto ed anche la Protezione Civile aveva lanciato un allerta meteo per possibili nevicate al di sopra dei 300 metri. I fiocchi bianchi sono arrivati con puntualità. Per fortuna non si sono segnalati disagi, la neve è ancora poca e si scioglie dopo pochi minuti dall’impatto col suolo.

Da questa notte, però, le temperature si abbasseranno ulteriormente e sono previste anche gelate.

Per ora, quindi, ci si può godere l’emozione dei primi fiocchi di neve senza i problemi che questa solitamente comporta. Nevicate si segnalano nell’area nord del Vallo di Diano, negli Alburni, sul Monte Gelbison, nei comuni che sovrastano la valle dell’Alento, nei centri del Monte Stella. Qualche fiocco anche a Capaccio Capoluogo.

Lo scorso anno la prima neve a bassa quota si segnalò il 5 gennaio, con nevicate anche in pianura. Suggestiva l’immagine dei templi di Paestum imbiancati.

Roscigno

Caggiano

Gioi