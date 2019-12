San Pietro al Tanagro, riparata la tiara del campanile

Meno di 24 ore e la tiara del campanile della chiesa madre di San Pietro al Tanagro è stata riparata. Ieri il vento ne aveva divelto una parte (leggi qui). Il sindaco Domenico Quaranta e il consigliere con delega alla sicurezza Giuseppe Auleta con una determina di impegno di spesa urgente hanno dato incarico alla ditta Stabile per la riparazione della struttura in ferro effettuata nella mattinata odierna.

“La Tiara – come ha detto Nicola Spinelli, cultore della storia locale – fu forgiata in ferro battuto da Mele Felice con la collaborazione di Angelo Romaniello, fu collocata sulla terrazza del campanile della Chiesa Madre, ricostruito ex novo nel 1929 e che quest’anno compie i suoi primi 90 anni”.