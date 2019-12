Futani sceglie i led: Comune punta a finanziamenti

Il progetto di Futani per i led

FUTANI. La tecnologia a led è in grande evoluzione. Tali lampade, utilizzate anche per la pubblica illuminazione, garantiscono un notevole risparmio di energia; al tempo stesso, però, hanno una grande efficienza. Ecco perché diversi Enti in questi ultimi tempi stanno investendo sui led. Tra questi c’è Futani. Il Comune cilentano, guidato dal sindaco Aniello Caputo, ha già puntato sull’installazione di tali lampade.

Ora l’esecutivo ha approvato un progetto esecutivo per il secondo stralcio degli interventi. Costo delle opere 200mila euro. L’opportunità di effettuare questi lavori può arrivare da fondi del Governo. Un decreto interministeriale di Mit e Mef, infatti, destina ai piccoli comuni risorse provenienti da economie di precedenti progettazioni.

Questi fondi possono essere reinvestiti per illuminazione pubblica, manutenzione straordinaria, strutture pubbliche o abbattimento delle barriere architettoniche. L’efficientamento della pubblica illuminazione mediante led, completando un progetto già avviato, è la scelta di Futani.

I precedenti finanziamenti

Il Comune cilentano nei mesi scorsi ha ottenuto 50mila euro dal Mise per l’efficientamento energetico tramite la riconversione dell’illuminazione a led. Gli interventi nelle località Castinatelli ed Eremiti (leggi qui).