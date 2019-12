FOTO | Maltempo in Cilento: ora è il mare a far paura. Timore anche per il Sele

Il Maltempo sta flagellando la Campania. Una nuova colata di terra e pietre è caduta sulla statale Amalfitana provocando l’interruzione della viabilità in località Vettica, nel comune di Amalfi. La strada, al momento, è interrotta e, con ogni probabilità, servirà un bel po’ di tempo per ripristinare la situazione.

Si contano i danni, ingentissimi, a San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino, dove 300 persone che abitano nel centro storico sono state evacuate dopo che il torrente Caudino, in parte tombato, ha sollevato la piazza e con il suo carico di acqua, fango e detriti ha messo a serio rischio l’incolumità dei residenti.

Nel Cilento e Vallo di Diano si segnalano frane ed esondazioni dei corsi d’acqua (leggi qui). Ora, però, è anche il mare a fare paura.

Lungo la costa, in quasi tutti i comuni da Agropoli a Sapri, le onde hanno raggiunto la strada. Nella Città del Golfo di Policastro già ieri è stato necessario chiudere la SS18 invasa dai detriti. A Villammare le onde minacciano anche le abitazioni, a Capitello sfiorano la statale e stanno determinando danni a strutture private. Più a nord è monitorata con attenzione la strada tra Marina di Camerota e Palinuro con il mare che ha già causato qualche danno. Onde anche sui lungomare di Ascea, Casal Velino, Agnone e Santa Maria di Castellabate.

Qualche timore presso il porto ad Agropoli. A Capaccio Paestum il Sele è esondato nei pressi della foce. Alcune zone risultato ostruite a causa della presenza di grossi tronchi trasportati dalla corrente che stanno costruendo il letto e a monte continua a piovere. La protezione civile sta monitorando la situazione.

Santa Maria di Castellabate

Casal Velino (Giuseppe Palladino)

Ascea (Francesco Maraucci)

Capitello (Piernicola Lovisi)

Agnone (Annamaria Milo)