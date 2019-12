Agropoli…100 anni d’innovazione nell’alimentazione dei motori auto

A partire dalla fine del XIX secolo le Stazioni di Servizio per auto hanno acquisito un’importanza crescente. L’evoluzione tecnologica ha portato a sistemi di rifornimento sempre più automatizzati e sicuri.

In meno di un secolo, la Stazione di Servizio si è trasformata in un elemento fondamentale della vita di tutti i giorni. In precedenza, durante i primi anni di diffusione dei veicoli con motore a combustione interna, i carburanti erano venduti in confezioni sigillate nelle drogherie ed in altri negozi generici. La nascita della Stazione di Servizio corrisponde con l’invenzione dei primi erogatori, dispositivi in grado di sollevare il prodotto petrolifero dal serbatoio interrato, nel quale è stoccato, e pomparlo, attraverso una tubazione flessibile ed una pistola erogatrice, sino al serbatoio dell’autoveicolo da rifornire. In questo articolo cercherò, per quanto possibile, di ricostruire la storia dei distributori di benzina di Agropoli, iniziando dai primi installati negli anni ’20 del XX secolo, per chiudere con la prima colonnina pubblica per auto elettriche inaugurata nel 2018, in piazza Mons. Carmelo Merola.

I primi distributori di benzina ad Agropoli si diffusero agli inizi degli anni ’20 del XX secolo.

In corso Garibaldi c’erano due “distributori stradali di benzina”:

il primo, posizionato al centro del Corso, era della “SHELL”, gestito da Francesco (Cicco) Errico e dai suoi figli Mattia e Luigi. La famiglia Errico era titolare di un’officina meccanica per riparazioni auto e di un negozio di “Ferrarecce”, dove vendeva arnesi di ferro, in specie per uso agricolo.

Il “povero” Cicco Errico, siccome abitava a pochi metri dal distributore di benzina, spesso era costretto ad alzarsi in piena notte, per rifornire i camion che da Agropoli trasportavano derrate alimentari deperibili (pesce, frutta, verdura) sui mercati di Salerno e di Napoli. Probabilmente, il distributore di benzina SHELL è stato il primo ad essere installato, giacché era già presente il 15 giugno 1925, data legata al funerale dell’ex Sindaco di Agropoli, Francesco Di Sergio. La testimonianza ci giunge dalla foto pubblicata, scattata in Corso Garibaldi in occasione del passaggio del corteo funebre.

Il secondo distributore era ubicato all’incrocio di Corso Garibaldi con via Carmine Rossi. Il marchio di benzina era “Lampo” della Compagnia Petrolifera SIAP, gestito dalla Ditta Prearo, che vendeva e noleggiava biciclette. Negli anni successivi il marchio diventerà ESSO. La sua istallazione è successiva al 1925, anno in cui è iniziata la vendita del carburante speciale “Lampo Avio” e del lubrificante “Olio Avio”.

In via Piave era presente un distributore “AGIP” che erogava la benzina Victoria (carburante normale). Il distributore era gestito dalla Ditta Coppola, proprietaria di una rivendita di cemento, calce e sabbia, al numero civico 38. Di sicuro era successivo al 1926, perché in quell’anno fu fondata l’AGIP, Azienda Generale Italiana Petroli, ed antecedente al 1938, anno in cui è stata scattata la foto pubblicata, inerente la processione del “Primo Congresso Eucaristico”, tenutosi ad Agropoli dal 14 al 18 settembre 1938.

In via S. Pio X, tra il 1947 ed il 1948, Ovidio Guariglia, titolare di un’Autofficina, installò un distributore di benzina della “Caltex”. Nei primi anni ’50, Ovidio Guariglia inaugurò la prima Stazione di Servizio di Agropoli, posta ai margini dei giardinetti pubblici, di fronte al Cinema Jolly. La moderna Stazione di Servizio “Caltex” era dotata di quattro erogatori: benzina “Boron” (super), normale, diesel, miscela. Inoltre era presente una colonnina con l’aria compressa per i pneumatici, un casotto per custodire l’olio per motori e da riparo per i benzinai. In seguito il distributore divenne ERG.

Negli anni ’50, con lo sviluppo socio-economico di Agropoli, le strade iniziarono a riempirsi di vespe, lambrette, moto, auto, camion. Per cui furono aperti nuovi distributori di carburante. Vi propongo l’elenco delle Stazioni di Servizio aperte dagli anni ’50 ad oggi. Negli anni ’50 troviamo in via Piave, angolo via Duca Sanfelice, un distributore ESSO, gestito dalla famiglia Vessicchio.

Dopo qualche anno aprirà in via Risorgimento una Stazione di Servizio ESSO, gestita da De Amicis.

Sempre in via Risorgimento verranno installate:

la Stazione di Servizio SHELL della famiglia Pizza e l’AGIP del Prof. Pasquale Patella.

Dagli anni ’60, avremo:

MOBIL, in via Piave di Erminio Imbriaco (anni ’60);

IP Italiana Petroli, stazione di Ogliastro della famiglia Gallo (anni ’70);

FINA, in via Risorgimento di Maratea (anni ’70);

MACH, in via San Marco di Germano Sarnicola (anni ’70);

TAMOIL, in via A.De Gasperi di Francesco Spinelli (anni ’70);

IP Italiana Petroli, in contrada Marrota di Giovanni Palumbo (anni ’80);

IP Italiana Petroli, attuale MS oil, Rione Mattine (anni ’90);

TAMOIL Rione Mattine (anni ’90);

M Petroli via M. del Carmine (anni ’90);

Il 15 Marzo 2018, in piazza Mons. Carmelo Merola, alla presenza del Sindaco Dott.Adamo Coppola, è stato inaugurato il primo punto di ricarica di auto elettriche con marchio EVO (Electric Vehicle Only) dell’azienda Convergenze Spa, Presidente Rosario Pingaro. Una sola colonnina elettrica, come l’erogatore di benzina SHELL installato nel 1925 in Corso Garibaldi, che rappresenta il primo passo di Agropoli verso la nuova mobilità sostenibile. Dando ai cittadini agropolesi la possibilità di spostarsi in libertà, comunicare e stabilire relazioni, senza mai perdere di vista l’aspetto umano e quello ambientale. Spero vivamente che tra qualche anno, le attuali Stazioni di Servizio di Agropoli convertano l’erogazione di Benzina, Diesel e Metano in energia elettrica. Impegniamoci tutti nel migliorare la nostra qualità di vita, adottando idee, tecnologie e pratiche per la creazione di una mobilità sostenibile.