Agropoli: “suo figlio ha avuto un incidente”. Ancora allarme truffe

AGROPOLI. E’ ancora allarme truffe. “Signora suo figlio ha avuto un incidente, sta bene ma è stato fermato dai carabinieri”. Inizia più o meno così il tentativo di truffa che qualcuno ha provato a mettere a segno in questi giorni ad Agropoli. L’episodio è stato segnalato ai danni di un’anziana residente nei pressi del centro cittadino che per un caso fortuito e drammatico non poteva cadere nel tranello. I truffatori, infatti, hanno chiamato a casa annunciando il falso incidente subito dal figlio della donna, ignorando che questo era morto negli anni ’90 proprio in un incidente stradale.

La truffa, quindi, non è andata in porto. Il maldestro tentativo, vista anche la situazione è stato di pessimo gusto.

Truffe agli anziani: gli episodi si ripetono

Purtroppo questi fenomeni non sono nuovi. Notevoli i casi registrati e diversi anziani cadono nel tranello. Il metodo utilizzato per tentare di raggirare l’anziano all’altro capo del telefono è sempre il solito: un figlio o un parente che ha avuto un incidente, sta bene ma è trattenuto da carabinieri o polizia, non ha con sé il cellulare e ha bisogno di soldi per essere liberato.

Cosa fare in episodi del genere

Solitamente i truffatori conoscono le loro vittime, non solo nomi e cognomi ma anche altre generalità, luogo di lavoro e automezzo utilizzato. L’invito, qualora si ricevano chiamate del genere, è a non fidarsi e ad informare subito i carabinieri.