150 giorni di mandato: a Castelnuovo Cilento incontro pubblico con l’amministrazione comunale

L’Amministrazione Comunale di Castelnuovo Cilento si prepara a incontrare i cittadini domenica 17 novembre alle ore 18.00 presso la Biblioteca Comunale di Velina, per un incontro pubblico che segna i primi 150 giorni di attività della nuova giunta. Un appuntamento, aperto a tutti, un momento di confronto e di trasparenza, durante il quale l’amministrazione intende condividere con i cittadini i progetti realizzati e i risultati ottenuti in questi primi mesi di mandato, ma anche illustrare le iniziative pianificate per il futuro del paese.

Gli argomenti

Nel corso dell’incontro, i rappresentanti comunali esporranno i punti chiave del lavoro svolto, con particolare attenzione ai progetti avviati e alle sfide affrontate dall’amministrazione per il miglioramento della comunità. Sarà anche un’opportunità per aggiornare i cittadini sui prossimi obiettivi: dai servizi pubblici alle opere infrastrutturali, dalla sostenibilità ambientale alla promozione culturale e turistica del territorio.

Ciascun cittadino potrà intervenire direttamente per porre domande, avanzare proposte e condividere idee sul futuro di Castelnuovo Cilento.

Le dichiarazioni

“Durante la campagna elettorale vi avevamo promesso che avremmo coinvolto tutti voi nella vita amministrativa attraverso incontri e momenti di confronto. Oggi manteniamo questa promessa e vi invitiamo al primo incontro pubblico con l’amministrazione comunale! Sarà un’occasione importante per raccontarvi i risultati dei primi 150 giorni di mandato, discutere insieme dei progetti futuri e ascoltare direttamente le vostre opinioni, domande e suggerimenti”, afferma il Sindaco.