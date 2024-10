100 alunni dell’Istituto Cenni Marconi di Vallo inaugureranno il cammino Elea-Gebel El son-Molpè

Dura da qualche anno la collaborazione tra il mondo della scuola ed il CAI Club Alpino Italiano.

Il dipartimento di scienze motorie dell’Istituto Cenni Marconi di Vallo della Lucania, anche quest’anno ha messo in programma una decina di uscite di trekking sul territorio del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni.

L’iniziativa del 14 novembre

Giovedì 14 novembre saranno proprio i cento alunni del Cenni Marconi ad inaugurare una tappa simbolica del nuovo Cammino del CAI Elea Gelbel El Son Molpè che li condurrà fino a 2805 m slm sulla vetta del Monte Gelbison.

Come spiega Andrea Scagano, referente del CAI Montano Antilia, «l’obiettivo è coinvolgere i giovani in esperienze formative di conoscenza dell’ambiente naturale, con particolare attenzione al patrimonio di aree protette in aree montane, favorendo la frequentazione della rete sentieristica e dei rifugi in quota; far comprendere il valore della biodiversità e l’importanza di mantenere l’ambiente entro i limiti della sostenibilità sia a livello locale che globale, trasformandolo in valore della collettività; sviluppare l’educazione alla cittadinanza, che passa attraverso iniziative di tutela, cura e conoscenza».