1° Settembre, l’almanacco del giorno: da Sant’Egidio alla nascita del PC IBM

Oggi, martedì 1° settembre 2026, si apre il mese che segna simbolicamente la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno meteorologico. È il 244° giorno del calendario gregoriano, con 121 giorni ancora da vivere prima della fine dell’anno. Per molti, in Cilento come nel resto d’Italia, coincide anche con la ripresa delle attività dopo la pausa agostana.

Meteo in provincia di Salerno

Le previsioni per martedì indicano una giornata ancora pienamente estiva: cielo sereno, temperature massime attorno ai 30-31°C e minime intorno ai 24°C. Le possibilità di pioggia restano contenute (circa il 15%), quindi il tempo dovrebbe mantenersi stabile e soleggiato su gran parte della provincia, dal capoluogo alla costa cilentana. Nei giorni successivi il quadro si conferma sostanzialmente simile, con un lieve calo delle probabilità di pioggia verso il weekend.

Eventi in provincia di Salerno

Diverse iniziative animano il territorio in questi giorni:

Agropoli – al via da martedì 1 settembre “La Fornace e Castello Angioino-Aragonese”, rassegna con oltre trenta incontri culturali a ingresso libero, in programma fino al 30 settembre.

– al via da martedì 1 settembre “La Fornace e Castello Angioino-Aragonese”, rassegna con oltre trenta incontri culturali a ingresso libero, in programma fino al 30 settembre. Salerno – prosegue fino al 9 settembre il Barbuti Salerno Festival, giunto alla 41ª edizione, con appuntamenti tra teatro, musica e spettacoli a Largo Santa Maria dei Barbuti.

– prosegue fino al 9 settembre il Barbuti Salerno Festival, giunto alla 41ª edizione, con appuntamenti tra teatro, musica e spettacoli a Largo Santa Maria dei Barbuti. Baronissi – continua il ricco cartellone 2026 del borgo, con eventi e spettacoli tra cultura e intrattenimento fino al 9 settembre.

– continua il ricco cartellone 2026 del borgo, con eventi e spettacoli tra cultura e intrattenimento fino al 9 settembre. Castellabate – in corso fino a fine anno un calendario diffuso di appuntamenti tra mare e centro storico.

– in corso fino a fine anno un calendario diffuso di appuntamenti tra mare e centro storico. Vallo di Diano – attivo un cartellone con circa 35 appuntamenti tra concerti, teatro, cinema e sagre nelle piazze e frazioni del comprensorio.

– attivo un cartellone con circa 35 appuntamenti tra concerti, teatro, cinema e sagre nelle piazze e frazioni del comprensorio. Diverse sagre di paese animano inoltre i piccoli centri della provincia, tra tradizione gastronomica e cultura popolare locale.

Il Santo del giorno

Il 1° settembre la Chiesa ricorda Sant’Egidio Abate. Vissuto probabilmente tra il VI e l’VIII secolo, fu eremita in un bosco della Francia meridionale prima di diventare, grazie all’amicizia con un re, abate e guida spirituale di tutta la regione. È invocato come protettore, tra gli altri, di eremiti, fabbri, pastori e persone in difficoltà. Nello stesso giorno il Martirologio Romano ricorda anche san Giosuè, san Prisco di Capua e santa Verena di Zurzach, tra gli altri.

Accadde oggi

Alcuni eventi storici legati al 1° settembre:

1715 – Muore Luigi XIV, re di Francia, dopo il regno più lungo della storia europea (72 anni).

– Muore Luigi XIV, re di Francia, dopo il regno più lungo della storia europea (72 anni). 1729 – Un forte terremoto colpisce Palermo, causando crolli e vittime nel centro storico.

– Un forte terremoto colpisce Palermo, causando crolli e vittime nel centro storico. 1804 – L’astronomo tedesco Karl Ludwig Harding scopre l’asteroide Giunone.

– L’astronomo tedesco Karl Ludwig Harding scopre l’asteroide Giunone. 1939 – La Germania invade la Polonia, dando inizio alla Seconda guerra mondiale.

– La Germania invade la Polonia, dando inizio alla Seconda guerra mondiale. 1945 – Ho Chi Minh proclama l’indipendenza del Vietnam dalla Francia.

– Ho Chi Minh proclama l’indipendenza del Vietnam dalla Francia. 1981 – IBM lancia sul mercato il primo personal computer, il modello 5150.

– IBM lancia sul mercato il primo personal computer, il modello 5150. 1983 – Un jet della Korean Air viene abbattuto da un caccia sovietico dopo essere entrato nello spazio aereo dell’URSS.

Le notizie di ieri

Programmi tv

InfoCilento è anche tv, in tutta la provincia di Salerno sul Canale 79 del digitale terrestre. Segui il nostro Telegiornale, dal lunedì al sabato alle ore 13:55, 16:55, 19:55 e 23:55. Lunedì, dopo il tg, appuntamento con l’approfondimento sportivo. Inoltre potrai seguire quotidianamente programmi di approfondimento e intrattenimento.

Clicca qui per vedere la programmazione completa o seguire la tv in streaming.

Chat

Resta aggiornato in tempo reale, iscriviti al nostro canale Telegram. Clicca qui.

Se vuoi ricevere le principali notizie su Whatsapp iscriviti al canale, clicca qui.

Seguici sui social

YOUTUBE: Clicca qui per Youtube con InfoCilento

INSTAGRAM: Clicca qui per Instagram

FACEBOOK: Clicca qui per Facebook

X: Clicca qui per X

Questi sono i nostri principali social network ma siamo presenti anche su altre piattaforme

Pubblicità

Spot tv, redazionali, banner, reel o post sui social. InfoCilento ti offre tante opportunità per promuovere la tua attività, ottenendo la massima visibilità a costi contenuti.

Mail: commerciale@infocilento.it

Telefono: +39 329 421 4814

Segnalazioni e contatti

Inviaci informazioni e segnalazioni. Invia un messaggio WhatsApp al numero +39 327 229 5001

Direttore: Ernesto Rocco