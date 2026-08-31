Attualità

Ospedale di Eboli, condizionatore guasto in sala d’attesa: disagi per il caldo

Impianto fuori uso tra Chirurgia e Centro Trasfusionale all'ospedale di Eboli. Pazienti e familiari costretti ad attendere al caldo: chiesta la riparazione.

Di: Antonio Elia
Ospedale di Eboli

Caldo intenso e condizioni di attesa tutt’altro che confortevoli per le persone che si recano nella sala di attesa del reparto di Chirurgia e del Centro Trasfusionale dell’ospedale Maria Santissima Addolorata di Eboli. Il problema riguarda il condizionatore della struttura, che da tempo risulterebbe fuori uso, come lamentano diversi utenti, costringendo pazienti e accompagnatori ad attendere il proprio turno in un ambiente privo di un adeguato sistema di climatizzazione. Una situazione che, con le temperature elevate di questo periodo, diventa particolarmente pesante soprattutto per chi deve sottoporsi a visite o prestazioni sanitarie.

Attese prolungate al Centro Trasfusionale e in Chirurgia

La sala di attesa viene utilizzata quotidianamente da numerosi utenti prima di accedere ai servizi di Chirurgia e del Centro Trasfusionale. I cittadini sono costretti a trascorrere lì parte della propria giornata. Il guasto all’impianto di climatizzazione rende così ancora più difficili i tempi di stazionamento che, in alcune circostanze, si protraggono per diverse ore.

L’appello per la riparazione dell’impianto

A preoccupare è soprattutto il fatto che da tempo si attende un intervento per riparare o, qualora non fosse più possibile, sostituire l’impianto di condizionamento. Una richiesta che torna d’attualità proprio in queste giornate caratterizzate da picchi termici significativi. L’auspicio degli utenti è che l’intervento possa essere effettuato al più presto, permettendo a pazienti e accompagnatori di attendere in un ambiente sicuro e dignitoso.

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