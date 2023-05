Ztl ad Agropoli: attiva una nuova procedura per la richiesta dei permessi. Novità anche per il disco orario per i residenti

È stata attivata una nuova procedura per la richiesta dei permessi ZTL (Zone a Traffico Limitato) ed esenzione disco orario per i residenti.

Gli abitanti di Agropoli potranno presentare le loro richieste di accesso alle ZTL tramite la nuova piattaforma ZTL, disponibile sul sito istituzionale del comune di Agropoli, all’indirizzo web: https://www.comune.agropoli.sa.it.

La novità

Questa innovativa modalità di richiesta online offre maggiore comodità e rapidità, semplificando il processo per i cittadini. È importante sottolineare che la vecchia modalità di richiesta cartacea sarà ancora accettata fino al 31 maggio 2023.

Dal 1° giugno 2023, le richieste dovranno pervenire esclusivamente tramite il portale digitale. Sarà necessario effettuare il login sul sito https://pass.brav.it/Agropoli/FrontOffice/Account/Login utilizzando il sistema di identificazione SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o registrarsi attraverso una procedura guidata.

A partire dal 1° giugno 2023, le istanze e le comunicazioni inviate in modalità diversa da quella indicata non saranno prese in considerazione e saranno archiviate d’ufficio. Pertanto, è fondamentale utilizzare il nuovo servizio collegandosi al sito web del Comune di Agropoli e cliccando sul banner “Permessi Zona a Traffico Limitato“.

Ecco come registrarsi, le info utili

Dopo essersi autenticati tramite SPID o aver completato la registrazione sulla nuova piattaforma, sarà necessario selezionare la sezione “Richiedi un nuovo permesso/abbonamento”. Successivamente, bisognerà fare clic su “Persona fisica” e selezionare l’opzione “Transito ZTL”.

Attraverso questa procedura online, sarà possibile richiedere diversi tipi di permessi, tra cui

Abbonamento per strutture ricettive situate in ZTL.

Permesso provvisorio per accesso alla ZTL.

Permesso per accesso alla ZTL per detentori di pass disabili.

Permesso per accesso già effettuato alla ZTL – Richiesta di permesso di accesso per un permesso effettuato fino a 72 ore precedentemente al momento della richiesta.

Permesso permanente per l’accesso alla ZTL.

Permesso permanente per l’accesso alla ZTL per proprietari di box privati.

Nella stessa sezione sarà inoltre possibile richiedere il “Permesso esonero disco orario – Permesso per parcheggio con esonero da esposizione del disco orario”, se previsto.

È importante ricordare che per ogni modalità di permesso richiesto sarà obbligatorio allegare una copia della carta di circolazione e un certificato assicurativo in corso di validità dell’auto che si intende autorizzare.

Prossimamente sarà pubblicato il nuovo Disciplinare per le Zone a Traffico Limitato che verrà approvato in Giunta Comunale, nelle more è in vigore il vecchio disciplinare.

Per qualsiasi info telefonare allo 0974/827424 o scrivere all’indirizzo mail ztlpermessi@comune.agropoli.sa.it; ztlpermessi@pec.comune.agropoli.sa.it