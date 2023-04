Zip line, monorotaia e Convento di Laurino: si punta all’affidamento

Zip line e convento, il Comune prova nuovo parziale affidamento. Il volo di Laurino, inaugurato ormai circa 7 anni fa, ha funzionato solo per pochi mesi. La prima ditta che gestì l’impianto rinunciò dopo una prima fase di attivazione; qualcosa di simile successe con la seconda impresa affidataria.

Negli anni il comune ha provato a pubblicare più bandi per riattivare il servizio. A causa dell’emergenza Covid, però, non è stato possibile procedere all’affidamento.

Il bando

Il bando era inerente non solo alla Zip Line che collega il monte Scanno del Tesoro con l’area attrezzata di San Pietro, nel centro del paese, ma anche la monorotaia che mette in collegamento località Guardia con la partenza del Volo e il Convento di Sant’Antonio, recuperato negli ultimi anni e trasformato in una struttura per l’ospitalità.

Le varie procedure, però, si sono rivelate infruttuose. Ora un nuovo invito a presentare proposte per la gestione.

L’avviso per la gestione

Il soggetto gestore dovrà svolgere attività di accoglienza, accompagnamento e guida, somministrazione di alimenti e bevande, attività ricettiva per brevi soggiorni, incoming turistico. L’accordo avrà durata di nove anni. Il canone di concessione è di 3000 euro l’anno.

L’aggiudicazione avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa e tenendo in considerazione specifici criteri relativi all’offerta tecnica/organizzativa.