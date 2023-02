Young Platform: storia e curiosità sulla piattaforma

Chi lo avrebbe mai detto che si poteva rendere l’acquisto di Bitcoin una cosa semplice? Young Platform è la piattaforma di exchange che ha l’obiettivo di facilitare la compravendita e lo scambio di criptovalute in Italia. La startup nata nel 2018 è stata fondata da 6 ragazzi dell’Università Politecnico di Torino che avevano sin dal principio lo scopo di permettere a tutti di poter accedere al mercato delle criptovalute.

Oggi l’ecosistema offre diversi prodotti:

Young Platform, l’exchange:

Young Platform Pro;

Young Platform Step;

Young Platform Academy;

Young Platform Blog.

I primi due costituiscono il vero e proprio mercato su cui acquistare e vendere criptovalute, oltre che trasferirle e custodirle. Step, Academy e Blog invece rappresentano l’offerta educativa volta ad informare gli utenti sul funzionamento del mercato e le sue novità.

Vediamo allora quali sono le curiosità di Young Platform, una delle prime start-up crypto in Italia.

Young Platform: cos’è e come funziona un exchange

Una piattaforma di exchange è in parole povere un luogo in cui scambiare criptovalute. Così come esiste il mercato forex per la valuta fiat, vi è anche un luogo digitale in cui acquistare o vendere il denaro virtuale. Un exchange è questo luogo sotto forma di sito web o app.

Quando si accede a un exchange online basta creare un account e depositare per iniziare la propria compravendita.

Gli exchange di criptovalute possono essere di due tipi:

Centralizzati o CEX, piattaforme che facilitano vendita e acquisto di asset digitali ma che vengono supervisionati da un’azienda in grado di garantire una registrazione sicura e sul quale è possibile depositare e prelevare tramite conto corrente o carta;

Decentralizzati o DEX, non supervisionati da terzi e presentano un protocollo open source con funzionamento automatizzato. Gli scambi avvengono quindi senza bisogno di intermediari ma richiedono spesso un certo livello di dimestichezza con questo tipo di piattaforme insieme a una conoscenza approfondita delle criptovalute.

Gli exchange forniscono un punto d’incontro tra domanda e offerta. Più sarà ampio il volume della domanda e dell’offerta e maggiore sarà la liquidità disponibile. Questi fattori sono riscontrabili per mezzo dell’order book specifico per quella piattaforma, in cui sono raccolte le informazioni riguardanti i volumi di acquisto e di vendita.

Perché scegliere Young Platform?

A differenza di altri exchange più macchinosi, Young Platform è pensata per essere una piattaforma ideale per conoscere il mondo delle criptovalute. Questo non è un exchange come gli altri perché il suo è un ecosistema intero in cui poter anche imparare e scoprire tutte le caratteristiche del mondo cripto. La sezione Academy è interamente dedicata a sviluppare temi legati alle criptovalute e al mondo del Web 3, ma anche completa di approfondimenti sulle ultime novità e guide all’utilizzo.

Grazie a Young Platform Step è possibile invece guadagnare il token nativo YNG camminando, vincendo delle sfide e soprattutto imparando. Il mondo messo in piedi dai ragazzi piemontesi è un’intera community di persone connesse tramite la stessa passione per la finanza decentralizzata. Iscriversi all’exchange di Young Platform è molto semplice, basta una registrazione dei dati personali e il collegamento del proprio wallet.

L’interfaccia grafica è intuitiva e la navigabilità fluida, curata nei minimi dettagli per un’esperienza facilitata. Con il token nativoYNG è possibile accedere a sconti e bonus dedicati ai possessori della criptovaluta che variano in base ai token posseduti. Young Platform non ha costi di abbonamento ma applica delle percentuali sul deposito e sulla compravendita dal 2,5% per le valute fiat e crypto al 1% per il cambio fiat-Young. Grazie a queste caratteristiche, Young Platform è il primo exchange italiano che rende accessibile il mercato crypto a chiunque.