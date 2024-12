Wi-Fi 7: la rivoluzione della connettività è qui

Wi-Fi 7: La rivoluzione della connettività wireless per prestazioni mai viste prima

In un panorama tecnologico in rapida e incessante evoluzione, il Wi-Fi 7 si attesta come la nuova frontiera che rivoluzionerà il modo in cui ci connettiamo e interagiamo online. In questo approfondimento scopriremo insieme le caratteristiche innovative di questa tecnologia wireless di nuova generazione.

Cosa ha di speciale questo Wi-Fi 7?

Il Wi-Fi 7 non va considerato come un mero aggiornamento del Wi-Fi 6, anzi è la perfetta rappresentazione di un salto tecnologico importante grazie a:

Velocità Multi-Gigabit : si tratta di standard perfetti per chi gioca online (e di conseguenza anche per gli streamer). È una caratteristica particolarmente apprezzata anche da chi lavora spesso in smart working ed è costantemente “in call”

: si tratta di standard perfetti per chi gioca online (e di conseguenza anche per gli streamer). È una caratteristica particolarmente apprezzata anche da chi lavora spesso in smart working ed è costantemente “in call” Stabilità Incredibile : la tecnologia Multi Link Operation (MLO) fa in modo che i dispositivi riescano a inviare e ricevere dati simultaneamente su più bande di frequenza.

: la tecnologia Multi Link Operation (MLO) fa in modo che i dispositivi riescano a inviare e ricevere dati simultaneamente su più bande di frequenza. Resilienza della Rete: la cosiddetta “punctured mode” diminuisce al minimo il disagio delle interruzioni della connessione, garantendo una navigazione fluida.

FRITZ!Box 7690: il router che meglio definisce l’innovazione del Wi-Fi 7

Il FRITZ!Box 7690 è uno dei migliori esempi di integrazione della tecnologia Wi-Fi 7. Questo router offre una connessione ultraveloce e stabile, anche quando più dispositivi sono connessi contemporaneamente.

È la soluzione perfetta per le famiglie, ormai sempre più connesse anche con più dispositivi nello stesso momento. Inoltre, la sua compatibilità con dispositivi Wi-Fi più vecchi gli conferisce anche un innegabile plus di flessibilità.

Andando a consultare rapidamente le caratteristiche tecniche del dispositivo, il router di casa AVM presenta una porta LAN/WAN a 2,5 Gbit, una porta LAN a 2,5 gigabit, due porte LAN Gigabit, ideali per connessioni cablate veloci e affidabili. Inoltre, per chi ha esigenze di telefonia e Smart Home, il router integra un centralino DECT e funzionalità avanzate per gestire dispositivi intelligenti.

Scegliere un router Wi-Fi 7 come il FRITZ!Box 7690 significa prepararsi al futuro della connettività. Che si tratti di giocare online, guardare contenuti in streaming o lavorare in smart working, ormai l’alta velocità di connessione e la stabilità non rappresentano più una mera opzione.