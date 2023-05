“Welcome to Italo” segnala Sapri tra le destinazioni da visitare per il mese di Maggio

Il mensile “Welcome to Italo” ha segnalato sei destinazioni italiane da visitare durante il mese di maggio. Queste sono Milano, Trento, Rovigo, Treviso, Bologna e Sapri. Distribuito gratuitamente su tutti i treni Italo e nelle sale accoglienza delle principali stazioni italiane, il mensile di Paolo Milli è anche disponibile presso agenzie di viaggio e tour operator.

Sapri, la città della Spigolatrice

Tra le sei destinazioni segnalate, c’è anche Sapri. La città della Spigolatrice è il simbolo della cittadina e motivo quotidiano di attenzione e di attrazione. Il mensile ha menzionato la poesia del Mercantini, con la sua protagonista la Spigolatrice, un importante patrimonio culturale della città.

Collaborazione per la promozione territoriale

Matteo Martino, patron dell’associazione di promozione territoriale “Terre del Bussento”, si è detto felice di aver dato il loro piccolo contributo per questa iniziativa in collaborazione con il Comune di Sapri e Giannetti grupp. L’obiettivo è quello di valorizzare sempre di più le terre locali, promuovendole in maniera efficace e coerente. In futuro, sono previste altre attività di promozione per far conoscere al meglio le bellezze del territorio.