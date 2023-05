Weekend piovoso? Ecco qualche idea su come trascorrerlo e gli appuntamenti da non perdere

Sei stanco della routine quotidiana e desideri trascorrere un weekend diverso?

Ecco alcune proposte per il weekend

Escursioni nella natura: Niente è più rigenerante che immergersi nella natura. Il Cilento offre una vasta gamma di paesaggi mozzafiato e soprattutto questo è il weekend per visitare le dimore storiche.

Weekend culturale: Se sei appassionato di arte e storia, approfitta del weekend per visitare musei, gallerie d’arte o siti storici nelle vicinanze. Italia vanta un patrimonio culturale straordinario, ricco di opere d’arte e testimonianze del passato.

Qualche evento a Salerno e provincia

Sarà la cantautrice Dolcenera a chiudere la festa patronale di San Michele Arcangelo ad Olevano Sul Tusciano. La cantante, proprio qualche giorno fa, aveva fatto tappa ad Agropoli e precisamente allo Sporting Club, per le prove del suo tour.

L’appuntamento, dopo il rinvo del concerto previsto per lo scorso 9 maggio, è per le 21.30 di sabato 20 maggio in Largo Wilmington.

II più grande museo diffuso d’Italia riapre le porte. Domenica 21 maggio torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane. Sei i siti visitabili nel salernitano (leggi qui).

Per gli appassionati del cinema

Cineteatro Eduardo De Filippo, Agropoli

Fino al 23 maggio

“Fast & Furios 10”, spettacoli ore 17:30 e 20:30

Cinema Bolivar, Marina di Camerota

Fino al 24 maggio “Maurice, un topolino al museo”, spettacoli ore 17:30 e 19:00 festivo e prefestivo, giorno feriale 19:00

Cinema Adriano, Sala Consilina

Fino al 23 maggio

“Fast X”, spettacoli ore 18:00 e 21:00