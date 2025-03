Weekend di prevenzione sanitaria nel Cilento: screening e visite gratuiti

Il Cilento si trasforma in un polo di prevenzione sanitaria con un weekend ricco di iniziative gratuite. Sabato 29 e domenica 30 marzo, alcune località del territorio offriranno screening e visite specialistiche per la diagnosi precoce di numerose patologie. Un’occasione preziosa per prendersi cura della propria salute e ricevere consulenze da esperti del settore.

Ecco tutti gli appuntamenti

A Roscigno sabato 29 marzo, dalle ore 9:00, lo studio del dottor Carmelo Vertullo in via Dante Alighieri n.56, ospiterà una giornata di screening dedicati alla salute cardiovascolare. I partecipanti potranno sottoporsi a ECG, esame dell’udito, misurazione dell’emoglobina glicata e del colesterolo, e screening del colon-retto (per pazienti tra i 50 e i 74 anni).

A Lustra sabato 29 marzo dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso il Municipio, si terranno visite gratuite per la valutazione fisioterapica con ecografo ed esami posturali. Lw visite saranno effettuate dal dottor Alessandro De Simone, fisioterapista.

A Marina di Camerota, domenica 30 marzo, il Palazzetto dello Sport si trasformerà in un ambulatorio, dalle ore 9:00, sarà possibile effettuare visite gratuite con specialisti in cardiologia, diabetologia, senologia, dermatologia, pneumologia, ortopedia, ginecologia, nutrizione e urologia. Inoltre, saranno disponibili check-up per l’ipertensione arteriosa, screening visivi per bambini dai 5 anni ed ecografie alla tiroide.

Ad Agropoli, il Rotary Club Paestum Centenario ha organizzato una giornata dedicata alla prevenzione delle patologie del cavo orale. L’evento si terrà il 30 marzo presso la sede Avis comunale di Agropoli, in via Cannetiello n. 26, dalle ore 9:30 alle 13:00. Il dottor Francesco De Stefano effettuerà visite odontoiatriche gratuite.

Prenotazione obbligatoria

Per garantire un’organizzazione efficiente e permettere a tutti di usufruire del servizio, la prenotazione è obbligatoria. È possibile prenotare la propria visita chiamando i seguenti numeri: 3498101467 per Lustra, 3208319351 – 3939037307 – 3315441405 per Marina di Camerota e infine 0974/271750 per Agropoli.