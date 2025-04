Weekend di eventi nel Salernitano: appuntamenti dedicati alle tipicità, dai carciofi agli asparagi

Il fine settimana in corso e il prossimo si preannunciano ricchi di eventi nel salernitano, spaziando dall’enogastronomia alla cultura e alla valorizzazione del territorio.

Bianco Tanagro celebra il Carciofo Bianco di Auletta

Ad Auletta, prende il via la 13ª edizione di Bianco Tanagro, la manifestazione dedicata al pregiato carciofo bianco locale. L’evento si svolgerà in due fasi: fino al 27 aprile e successivamente dal 1° al 4 maggio. In programma eventi, show cooking, convegni e mercatini per celebrare questo prodotto d’eccellenza del territorio.

Festa del Carciofo di Paestum IGP a Gromola

Anche il borgo di Gromola, frazione di Capaccio Paestum, sarà animato dalla Festa del Carciofo di Paestum IGP. La manifestazione si terrà negli stessi periodi di Bianco Tanagro: fino al 27 aprile e dal 1° al 4 maggio. I visitatori potranno gustare piatti tipici a base di carciofo, assistere a musica popolare e al concerto di Gigione. Tra le novità culinarie spicca la parmigiana di carciofi.

Roscigno celebra l’Asparago Selvatico

A Roscigno è tempo di festa per l’asparago selvatico. Dopo l’appuntamento di ieri, la manifestazione si ripeterà il primo maggio. Si segnala che l’evento ha osservato una pausa in data odierna.

“Norma” di Bellini in Scena al Teatro Verdi di Salerno

Il Teatro Verdi di Salerno ospita una nuova produzione di “Norma” di Bellini. La regista Sarah Schinasi propone una rilettura essenziale e drammatica dell’opera. Sul podio dirigerà Michael Balke, mentre il ruolo della protagonista sarà interpretato da Gilda Fiume. Scene e costumi sono firmati da Alfredo Troisi.

Salerno in Flora: Primavera, Natura e Inclusione

Torna anche Salerno in Flora, con tre giorni di eventi dedicati al florovivaismo, all’inclusione sociale e a laboratori per bambini e adulti. Il programma include anche teatro dei burattini e dimostrazioni sportive. Sono previste iniziative sul lungomare curate da Salerno Pulita.

Mostra sulla Resistenza al Museo Archeologico di Pontecagnano

In occasione del giorno della Liberazione, il Museo archeologico nazionale di Pontecagnano ha inaugurato una mostra dedicata alla memoria della Resistenza. Saranno esposti documenti e oggetti originali. L’ingresso alla mostra sarà gratuito fino al 4 maggio.