Weekend al Parco: al via la seconda edizione della rassegna culturale itinerante nel Cilento

Prende il via, per il secondo anno consecutivo, “Weekend al Parco”, la rassegna culturale itinerante promossa per valorizzare e vivere da vicino i luoghi più suggestivi del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

La conferenza stampa di presentazione si è tenuta a Santa Maria di Castellabate, nella cornice di Villa Matarazzo, dove è stato svelato il calendario ufficiale del festival. L’iniziativa attraverserà le diverse aree del Parco Nazionale, configurandosi come un vero e proprio festival diffuso pensato per coniugare la bellezza dei caratteristici paesaggi locali con la forza espressiva del grande spettacolo, avvicinando residenti e visitatori all’inestimabile patrimonio storico, naturale e comunitario dell’area protetta.

Inaugurazione a Villa Matarazzo: a Castellabate va in scena “Forza Venite Gente”

Per l’inaugurazione della stagione 2026, la rassegna ha proposto un evento d’eccezione: per la prima volta in assoluto nel Cilento è andata in scena “Forza Venite Gente – Il Musical”.

Lo storico e amatissimo spettacolo, dedicato alla figura, alla vita e al messaggio di San Francesco d’Assisi, si è svolto nella giornata di ieri proprio negli spazi di Villa Matarazzo a Castellabate, registrando grande partecipazione ed entusiasmo.