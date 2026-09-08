Enzo Avitabile e i Bottari in concerto a Trentinara per il “Weekend al Parco – Festival Diffuso”

Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni si conferma al centro della scena culturale campana grazie alla rassegna “Weekend al Parco – Festival Diffuso”. L’iniziativa, pensata per valorizzare i borghi storici e i paesaggi del territorio attraverso eventi artistici di rilievo internazionale, farà tappa a Trentinara per un appuntamento musicale di grande impatto: il concerto di Enzo Avitabile e i Bottari di Portico, in programma venerdì 18 settembre 2026 alle ore 21:30.

L’evento, a ingresso libero, si terrà nella cornice di Piazza dei Martiri e degli Eroi, offrendo a residenti e visitatori un’occasione unica per vivere un’esperienza che coniuga musica di qualità, identità locale e promozione territoriale.

Un viaggio sonoro tra radici popolari e world music

La rassegna “Weekend al Parco – Festival Diffuso” nasce con l’intento di portare l’eccellenza artistica nel cuore delle comunità cilentane. La tappa di Trentinara si preannuncia come uno dei momenti culminanti della manifestazione: la performance di Enzo Avitabile con i Bottari darà vita a una serata caratterizzata da ritmi travolgenti, dove la tradizione contadina dei tamburi e delle botti si fonde con le sonorità della world music, del soul e dell’afrobeat.

Sassofonista, cantante e compositore di fama internazionale, Avitabile rappresenta una delle figure più poliedriche della musica italiana. Nel corso della sua carriera ha collaborato con icone della musica mondiale come James Brown, Tina Turner, Pino Daniele, Mory Kanté, Manu Dibango e Bob Geldof, costruendo un linguaggio sonoro viscerale e privo di confini di genere.

Il sostegno delle istituzioni per la valorizzazione del Cilento

La realizzazione di questa rassegna diffusa è il frutto di una cooperazione sinergica tra istituzioni pubbliche e realtà private del territorio. L’iniziativa si avvale del sostegno del Ministero della Cultura, del Comune di Trentinara, della Camera di Commercio di Salerno, della BCC Magna Grecia e della BCC Capaccio Paestum Serino.

L’obiettivo condiviso è la valorizzazione del patrimonio immateriale e paesaggistico del Cilento, trasformando i centri storici in spazi d’incontro e di fruizione culturale ad alta attrattività turistica.

Informazioni utili e dettagli dell’evento