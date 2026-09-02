Cilento, bilancio estivo 2026 del Parco: turismo da record tra sfide e sostenibilità

Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni conclude la stagione estiva 2026 tracciando un quadro analitico dei risultati ottenuti e delle sfide ancora aperte. L’analisi del periodo estivo rappresenta uno snodo fondamentale per valutare la tenuta dei servizi, monitorare la tutela dell’ecosistema e definire le linee guida destinate a migliorare la recettività dell’area protetta.

Analisi dei flussi turistici e tutela del territorio

Il bilancio dei mesi estivi mette in luce la complessa gestione di una riserva naturale ad alta antropizzazione. La sostenibilità ambientale e la vivibilità dei luoghi dipendono in misura diretta dal comportamento della comunità locale e dei visitatori. L’attenzione resta alta sulle criticità legate al degrado urbano e alla gestione dei rifiuti, fenomeni che richiedono una risposta strutturale slegata dalla sola stagionalità.

I dati confermano il ruolo propulsivo del turismo per l’economia locale, capace di sostenere il tessuto imprenditoriale e l’occupazione. Per garantire uno standard elevato occorre combinare la promozione territoriale con il contrasto ai fenomeni illegali, tra cui l’abbandono dei rifiuti e le irregolarità ricettive.

Sinergia istituzionale e controllo della costa

La salvaguardia dell’area protetta richiede un’azione coordinata tra gli enti locali e le forze dell’ordine. Un piano strategico di vigilanza esteso lungo l’intero litorale, nel tratto compreso tra Capaccio Paestum e Sapri, unitamente al presidio dei comuni interni, costituisce il presupposto essenziale per assicurare trasparenza, sicurezza e decoro pubblico.

I comuni che hanno registrato un’elevata affluenza nel corso del 2026 dimostrano come la pianificazione e la collaborazione tra settori pubblici e privati permettano di gestire volumi significativi di presenze senza compromettere l’integrità del patrimonio naturale.

Le dichiarazioni della presidenza del Parco

In merito all’andamento della stagione e alle prospettive future, il Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Giuseppe Coccorullo, ha espresso la posizione ufficiale dell’ente.

“Pur condannando fermamente gli episodi di inciviltà segnalati dagli organi di stampa, riteniamo scorretto attribuire la responsabilità dei disservizi o del degrado esclusivamente ai turisti. Fenomeni come l’abbandono dei rifiuti o le intemperanze si verificano purtroppo durante tutto l’anno e non possono essere legati unicamente alle presenze estive. Chi sceglie il Cilento sostiene la nostra economia, alimenta l’indotto locale e permette a molte imprese familiari di continuare a generare occupazione.”

Coccorullo ha inoltre ribadito la compatibilità tra sviluppo economico e conservazione dell’ambiente.

“L’estate 2026 ha dimostrato che grandi flussi turistici e tutela ambientale possono coesistere. I comuni che hanno registrato presenze da record senza subire danni di immagine o ambientali testimoniano l’efficacia di una programmazione attenta e della sinergia tra amministrazioni, commercianti e operatori turistico-ricettivi. Il successo di una stagione si misura sulla capacità di gestire i flussi offrendo servizi efficienti.”

“Un sincero ringraziamento va a chi ha presidiato il territorio: Amministrazioni locali, forze dell’ordine, Vigili del Fuoco, personale forestale e volontari. Un riconoscimento speciale spetta ai medici, agli infermieri e agli operatori sanitari dei Pronto Soccorso e delle Guardie Mediche, che hanno garantito l’assistenza nei mesi di massima affluenza affrontando carichi di lavoro complessi.”

Il Presidente ha concluso rimarcando la visione strategica dell’ente.

“Il bilancio dell’estate 2026 si chiude positivamente, con la consapevolezza che superare i problemi richiede il contributo di tutti: istituzioni pronte a programmare e vigilare, imprese orientate alla qualità, cittadini e visitatori consapevoli del valore del nostro patrimonio. Il futuro del Cilento si costruisce insieme.”